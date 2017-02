Pd, Renzi a tutto sondaggio

Con il Pd sull'orlo del precipizio, Renzi ha comunque deciso di scendere in campo per lanciare un appello all'unità del partito, scrive la Stampa. Perché si capisca che fino all'ultimo lui c'ha provato. Forte anche del sondaggio di Euromedia che lo dà vincente alle primarie come leader del Pd con il 58,4% tra gli elettori dem, contro il 3,6% di Emiliano e il 4% di Speranza.