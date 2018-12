Pd: Renzi, Calenda e quell'incontro segreto. Ecco cosa è successo

Cosa avevano di così tanto importante e riservato da dirsi il buon Matteo Renzi e Carlo Calenda a pranzo tanto da incontrarsi in una appartata trattoria romana? Eh già perchè, come scrive Dagospia in un informatissimo retroscena, l'ex Presidente del Consiglio e l'ex Ministro dello Sviluppo Economico si sono visti lungamente, per almeno un paio d'ore: oggetto dell'incontro, secondo i soliti bene informati, l'attuale situazione politica e le vicende interne al Partito Democratico. I due, di sicuro, hanno discusso anche delle prossime elezioni europee. Cosa bolle in pentola?