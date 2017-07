Pd, Renzi comincia il casting: chi c'è e chi no. Elezioni

Si racconta che sarebbero i 40 capolista sicuri per le prossime elezioni. In tempi di casting, tutto torna, scrive il Fatto. Nel listino renziano, dunque, sale Patrizia Prestipino, nominata - appunto - responsabile della difesa degli Animali. Tra i 40 ci sono pure le eurodeputate Simona Bonafè e Pina Picierno, un tempo renzianissime, poi allontanate. Brilla l'assenza dell' onorevole Alessia Morani, immancabile nei palinsesti tv, evidentemente non indispensabile al Pd. Tra i promossi c' è pure il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi: erano mesi che Renzi gli ronzava intorno, ora l' ha portato al Nazareno. Cercare tra gli assenti dà sempre qualche indizio.

Niente da fare, continua il Fatto, pure per Alessandra Moretti e finisce fuori dall' Olimpo anche il deputato David Ermini: al suo posto, come responsabile Giustizia, il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto. Eppure, Ermini è amico di Renzi da sempre. Qualcuno pensa addirittura che abbia pagato per il suo eccesso di lealtà. Ma c' è anche un' altra lettura: Bonajuto è uno dei protetti di Maria Elena Boschi, che anche stavolta si sarebbe imposta. Ieri al Nazareno è passata anche la sottosegretaria, eroina della settimana per aver staccato Pisapia da Mdp. Boschi è nella cabina di regia per preparare la Conferenza programmatica del Pd di ottobre: Luca Lotti no. A proposito della salute dei petali del Giglio magico: c' è Graziano Delrio, manca Dario Franceschini. Il più epurato è proprio lui: Area Dem è ufficialmente nemica. In disgrazia da mesi il capogruppo in Senato Luigi Zanda. Unico franceschiniano dei 40: Emanuele Fiano, che però è considerato un traditore dai suoi. Pare che per Franceschini & C siano previsti solo 6 posti nelle liste bloccate (e 6 per gli orlandiani).