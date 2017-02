Pd, Renzi disponibile al congresso ma senza le sue dimissioni

Si al Congresso, se questa è quello che vuole il partito, e ok anche a votare nel 2018 se Bersani e Berlusconi rinunceranno al premio di coalizione che Renzi vuole concedere solo in caso di elezioni immediate.

Ma quello che Renzi non dice e che Affaritaliani è in grado di svelare è che anche in caso di Congresso del Pd ed elezioni a scadenza naturale Matteo Renzi non ha assolutamente intenzione di dimettersi dalla guida del partito.

Anche perché intende vincere il congresso e poi non farà prigionieri. Governerà lui le liste e tutto il resto. Senza ascoltare nessuno.