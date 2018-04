Pd, Renzi furibondo con il Colle per il si ai 5Stelle

Matteo Renzi, ieri, veniva descritto come «furibondo» da tutti quelli che hanno avuto modo di parlarci. E furibondi e spiazzati erano tutti i suoi, con un sospetto in testa: «A mandarlo avanti è stato Mattarella», scrive il Giornale. L' ala non trattativista del Pd è convinta che dal Quirinale, per uscire dall' impasse, si sia spinto per scongelare il fronte Dem, in concorso con i vari Franceschini, Fassino, Orlando e Delrio, il capogruppo alla Camera che con Mattarella ha un filo diretto.