Matteo Renzi si sa è un vulcano di idee e a quanto apprende Affaritaliani forse preferirebbe aspettare la sentenza della Consulta attesa per la prossima settimana prima di annunciare la nuova segreteria. Chiunque può capire che al toscano servirebbe tantissimo per sincronizzarsi al meglio con le decisioni della Consulta: segreteria da combattimento per il voto subito oppure da maratona per il voto nel 2018? Questo il dilemma.