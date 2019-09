Pd, Renzi è pronto per la scissione? Ecco chi andrà con lui. Tutti i nomi

Mentre continua senza sosta (o quasi) la fusione a freddo tra Pd e 5Stelle (talmente a freddo che Mattarella è a dir poco irritato con il leader 5Stelle Di Maio ed ha negato ulteriore tempo per trattate al Premier incaricato Conte) che dovrebbe portare alla nascita del nuovo governo benedetto dei deep state di mezzo mondo (con l'attiva partecipazione del Vaticano di Papa Francesco) al Nazareno in queste ore si fanno i conti con le dichiarazioni di Carlo Calenda che ha svelato senza troppi giri di parole l'ormai noto segreto di Pulcinella riguardante il senatore "semplice" di Rignano: "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti".

"Farà i gruppi separati, dirà che voleva un governo istituzionale e non con i 5 stelle, disinnescherà le clausole Iva, farà cadere il governo e proverà a riprendersi il Pd". Sta di fatto che al Nazareno hanno provato a fare due conti in tasca all'ex Premier e non sono così convinti che saranno in moltissimi a seguire il giglio magico in questa nuova avventura. Insomma, la vera domanda è: quanto vale veramente Matteo Renzi nel Partito Democratico? "Sicuri che i parlamentari stanno tutti con Renzi o invece c'è qualcuno che ha interesse ad alimentare la favoletta per accrescere il proprio potere interno al partito?".

Perché uno degli uomini macchina più esperti del Pd, rivela Dagospia, fa notare che in caso di scissione quelli che sicuramente seguirebbero Matteo Renzi "sono quelli che stanno con Giachetti, i turborenziani alla Ascani per intenderci. E poi la Boschi, Rosato, Marcucci, Scalfarotto e qualche altro". Il vero problema di Matteo, in caso di scissione, "è che negli ultimi tempi molti suoi fedelissimi sono passati con Guerini, Delrio e Martina e di tornare indietro non ne vogliono proprio sapere perché sanno che avrebbero maggiori possibilità di essere rieletti con il Pd piuttosto che con la nuova creatura renziana". Il discorso vale anche per Luca Lotti che, in caso di scissione, resterebbe con il Pd.