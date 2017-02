Pd, Renzi punzecchia la minoranza; non vede l'ora che se ne vadano

In vista delle prossime sconfitte elettorali (ora le amministrative e poi le politiche per mano dei grillini; sconfitte che all'interno del Pd, off the record, tutti danno per sicure) tenere in pugno il partito peraltro senza avversari interni per Matteo è fondamentale per il prosieguo della sua carriera politica. Se poi ci mettiamo anche i guai del giglio magico e di babbo Renzi...

"Stavolta non serviva fare niente, è bastato stare fermi e vedere il bluff" tanto più che "sul territorio non li seguirebbe nessuno", "e comunque possono candidarsi tutti, faremo un bellissimo congresso". Cosi il segretario Pd Matteo Renzi secondo quanto scrive la Stampa. Come è andata? "Bene. E' stata prima di tutto una bellissima discussione. Ottimi Veltroni e Fassino. Bravissima la Bellanova. Ma tutti veramente apprezzabili: siamo l'unico partito a discutere ancora così". E poi: "La scissione ha le sue ragioni che la ragione non conosce...", "ma resteranno, vedrà".