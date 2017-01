Pd, Renzi rinvia la nuova segreteria in attesa della Consulta

Sull'Italicum alla Consulta la Boschi (ancora lei) schiera l'Avvocatura

Il vero motivo del rinvio della segreteria è la necessità di attendere la decisione della Consulta e non l'emergenza neve come si vuol far credere. Tanto che Affaritaliani lo scriveva chiaramente già nei giorni scorsi (http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/pd-renzi-per-la-segreteria-preferisce-aspettare-la-consulta-459452.html). Ben prima dei fatti di Rigopiano.

Renzi, scrive l'Ansa, ha scelto di non annunciare, come ipotizzato, la nuova segreteria, ma rinviare la riorganizzazione alla prossima settimana. Poiché da statuto la squadra del Nazareno deve essere annunciata in direzione, c'è chi ipotizza una riunione ad hoc giovedì, ma una decisione non e' ancora presa. Quanto ai nomi, sembra consolidata la scelta dell'emiliano Andrea Rossi all'organizzazione e l'ingresso di Piero Fassino, che in giornata ha visto Renzi. Molte saranno le conferme, ma potrebbe spuntare anche qualche 'outsider' soprattutto per rafforzare il partito al Sud e in quest'ottica circola il nome del palermitano Carmelo Miceli.