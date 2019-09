Pd, Renzi se ne va? Ecco la drammatica reazione di Zingaretti

"Prima gli italiani e poi i partiti, questo è lo schema’. Ospite di ’Centocittà’, ospite di Radio Rai 1, Nicola Zingaretti ’fa il verso’ a Matteo Salvini che in campagna elettorale ha sempre usato lo slogan ’prima gli italiani’. Il segretario Dem lo fa suo, cambiandolo e spiega: ’Se c’era uno spazio in una Repubblica parlamentare per fare una maggioranza diversa’, è stato ’un dovere etico mettere in discussione anche se stessi per vedere se c’erano le condizioni’ per fare un nuovo governo. ’Soltanto gli ottusi -sottolinea Zingaretti al programma condotto da Ilaria Amenta e Gianluca Semprini- rifiutano di percorrere una strada nuova. Certo, confermo che io non avrei fatto il governo a tutti i costi’, se non ci fossero stati nel programma condizioni precisi e impegni come ’la crescita, il lavoro, la rivoluzione verde, il piano casa per i giovani che dobbiamo fare’. ’Se non ci fossero state queste condizioni -avverte- il governo non lo avrei fatto a tutti i costi, ma sarebbe stato una follia far finta di niente. Prima gli italiani e poi i partiti’.