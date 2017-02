Pd, Renzi, si dimette domani? Non credere finché non vedi

Rivista Mio

Renzi ha deciso la linea politica: domani è pronto a dimettersi da segretario del Pd per aprire subito la stagione congressuale da chiudere entro aprile. L' idea è di andare alle urne o a giugno o a settembre, scrive il corriere della sera. Lo scenario che si aprirebbe dopo il voto anticipato sarebbe un governo di coalizione tra il Pd e il partito di Silvio Berlusconi. Se un passo indietro potrà aiutare la nascita di un esecutivo con FI, Renzi è pronto a compierlo. Il rischio per Gentiloni - convinto che non sarebbe facile formare un governo di questo tipo - è «finire come la Spagna», con un lungo periodo di ingovernabilità.