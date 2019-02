Pd, Renzi è sparito? Ecco cosa sta facendo in questi giorni

Matteo Renzi, rivela Dagospia a proposito del Congresso Pd, non lascia trapelare le proprie intenzioni e fino all'ultimo, si dice, non farà endorsement per nessun candidato (anche perché dalle parti di Rignano danno per certa la vittorie del Zinga). “Meglio stare alla finestra e vedere come andranno le cose, soprattutto come andrà il voto del 26 maggio" ragionano i fedelissimi. Dopo si vedrà il da farsi.

Ovviamente, continua Dagospia, sarà inevitabile ed impietoso il paragone con le precedenti elezioni europee che videro l'ex presidente del Consiglio trionfare con un incredibile (e forse ineguagliabile) 40%.