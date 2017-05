Pd, retromarcia Renzi: dal 'noi' torna all'io...

Non sarà una donna, il presidente del Pd. E non sarà un esponente delle opposizioni. Matteo Renzi è determinato a riconfermare il fedelissimo Matteo Orfini, rinunciando a offrire la poltrona dell' ex reggente alle minoranze come ruolo di garanzia, scrive Repubblica. Una scelta che scontenta l' area di Andrea Orlando. «È un passo indietro rispetto all' apertura che il segretario aveva fatto», lamentano i parlamentari vicini al Guardasigilli. E si interrogano su quale spazio avranno mai nel «nuovo» Pd.