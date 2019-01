Pd, ritornano i poteri forti delusi dalla manovra economica del Governo Conte

Con buona pace di Giancarlo Giorgetti, il potentissimo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dalle parti del Nazareno si nota una rinnovata attenzione da parte dei grandi fondi di investimento e del mondo delle imprese nei confronti del Pd.

In questi ambienti, scrive in un informatissimo retroscena Dagospia, è forte la delusione per la manovra economica del governo gialloverde e si cercano nuove sponde facendo molta attenzione ai progetti, anche di governo, che potrebbero nascere nei prossimi mesi. Perché, come ama ripetere ai suoi interlocutori la parlamentare dem Di Giorgi "in questa fase politica servirebbe un segretario già operativo".