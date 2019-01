Pd, Romano Prodi "massacra" il suo partito. Ecco perchè

"In politica i cambiamenti avvengono spesso più velocemente di quanto non si creda. Non avevo mai pensato di vincere le elezioni, mentre in un anno abbiamo organizzato tutto ed è andata bene. Il problema è di avere un’idea e una prospettiva, che è quello che manca oggi". Così l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi risponde, a margine di un incontro pubblico al Press Club di rue Froissart, nel Quartiere Europeo di Bruxelles, alla domanda se a suo parere la sinistra italiana ha possibilità di recuperare.