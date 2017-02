Pd, scissione o scommettere sulla sconfitta di Matteo?

'Per sconfiggere Matteo basta lasciarlo fare' questo si dice stamattina, a mente fredda, ai piani alti del Nazareno. Ovvero? Elezioni politiche e amministrative subito a giugno, proprio come vuole Matteo o anche prima, magari con l'election day e poi incassare i dividendi della sconfitta elettorale del Pd; a quel punto Matteo Renzi non potrebbe esimersi dal dare le dimissioni e stavolta sarebbero vere e definitive. Questo è il pensiero che stamattina si insinua nella mente della 'minoranza Pd'.

'E se rimanessimo per puntare alle prossime sconfitte elettorali Pd? A quel punto Matteo, anche se appena rieletto al vertice del partito, non potrebbe che trarne le conclusioni'.

D'altra parte nel Pd praticamente tutti (Renzi compreso) danno per perse le prossime amministrative e la vittoria grillina alle politiche. E allora? Allora forse per la minoranza è meglio sedersi sulla riva del fiume....tanto Matteo quando ha fatto di testa sua è stato sempre sonoramente bocciato dagli elettori.