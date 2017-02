Pd e scissionisti; quanti sono realmente?

Il Governatore della Puglia Michele Emiliano, in versione Nanni Moretti, "mi si nota di più se rimango nel PD o se esco e poi rientro", non è solo il simbolo del l'indecisione dell'opposizione interna del Partito ma anche con la sua scelta di rimanere dentro al Partito, il segnale evidente di un timore diffuso tra tutti i parlamentari non renziani, di lasciare la nave dem. Se s'interpellano infatti alcuni esponenti del PD, secondo gli ultimi calcoli, sarebbero al massimo una quindicina gli onorevoli,alla Camera, mentre arrivano forse a 12 i senatori pronti seriamente a intraprendere un nuova avventura politica. La scissione dalemiana partirebbe quindi con un piccolo esercito e forse Emiliano se ne è accorto scegliendo un'altra strada che potrebbe essere seguita da altri. Un piccolo esercito che si unirebbe alla pattuglia della Sinistra Italiana, che insieme potrebbero creare qualche problema alle strategie di Renzi.

Gianluca Fabi