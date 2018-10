Pd, se Minniti scende in campo vince le primarie. Ultimissimo Sondaggio

L' INGRESSO di Minniti cambierebbe però radicalmente lo scenario: si assisterebbe a un testa a testa tra Zingaretti e l' ex responsabile del Viminale, con quest' ultimo addirittura in leggero vantaggio, scrive Antonio Noto sul Qn. Minniti infatti è quotato al 43%, Zingaretti al 41%, poi molto staccati tutti gli altri: Richetti all' 8%, Boccia al 6% e Corallo al 2%.