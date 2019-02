Ultime dal Pd: è stato messo in vendita un camper del Pd immatricolato nel 1990 alla modica cifra di 3500 euro. A pubblicare l'annuncio, scrive Il Tempo, è stato il deputato Roberto Morassut, ex assessore all'Urbanistica di Roma all'epoca di Walter Veltroni, con un testo asciutto: "Camper Ford 1990, motore rifatto. Ottimo per viaggi medi. Lento ma affidabile".