Pd, si muove Prodi

Per ora il Professore non vuole prendere un' iniziativa pubblica, perché la divisione che sta dilaniando il Pd, gli suscita soprattutto «amarezza». Ma in queste ore, nelle quale si sta consumando uno dei progetti più importanti della sua vita politica, Romano Prodi sta seriamente meditando se intervenire, con un appello in extremis, scrive la Stampa. A favore non tanto di una generica unità, perché «riunirsi per riunirsi non serve a nulla». E neppure a favore di una delle parti in gioco. Ma di un progetto politico, di una forza politica - l' Ulivo, oggi il Pd - che si dimostri ancora capace di affrontare i «problemi veri» per «riformare una società che è diventata profondamente ingiusta». Da più parti arrivano richieste al Professore per un appello unitario. Prodi ci sta pensando.