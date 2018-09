Pd, sondaggi choc e incubo dissoluzione. La resa dei conti si avvicina

Pure se Maurizio Martina prova a esorcizzare il «rischio estinzione», la paura di diventare irrilevanti si materializza nei numeri impietosi dei sondaggi che scivolano verso il baratro. Basta scorrere la «Supermedia» quindicinale del sito Youtrend, che riporta un numero spaventoso per il Pd, mixando i dati di vari istituti demoscopici: 16,4%. Due punti sotto il risultato choc del 4 marzo. Il che significa che per alcuni sondaggisti come Antonio Noto, i Dem sono scesi fino al 15%. Una cifra che potrebbe segnalare una tendenza inarrestabile al ribasso, scrive la Stampa.