Pd, sondaggio esclusivo: ecco chi sarà il prossimo segretario

Marco Minniti dovrebbe sciogliere la sua riserva e scendere in campo per la segretaria dem. Possibile che il suo intervento arrivi in forma di risposta ai sindaci di area renziana che settimane fa avevano sollecitato l'ex ministro dell'Interno ad intestarsi la battaglia per guidare il partito. Ma i renziani sono divisi sulla possibilita' o meno di sposare la causa dell'ex responsabile del Viminale. Delrio e Orfini, per esempio, dovrebbero sostenere Martina che ha fatto intendere di promuoversi per provare a salvare l'unita' del Pd. Mentre l'area che fa riferimento all'ex premier non ha gradito l'assenza di Minniti a Salsomaggiore e ha chiesto apertamente una piattaforma riformista in continuita' con le politiche di Renzi e soprattutto una lista d'area al congresso. E sara' proprio su questo punto che si aprira' il confronto tra l'ex ministro dell'Interno e i renziani che sono tornati ad agitare il fantasma della scissione. Fino al congresso non ci sara' alcuna separazione, ma uno scenario del genere potrebbe tornare ad affacciarsi qualora il Pd dovesse, secondo la tesi dei renziani, tornare al Pds.

Il senatore di Scandicci non mettera' comunque, d'intesa proprio con Minniti, alcun 'cappello' alla candidatura dell'ex ministro. Manterra' le distanze, sia perche' Minniti vuole che la sua candidatura non sia espressione di una singola area, sia per evitare contrasti tra i suoi fedelissimi. Intanto i candidati preparano la propria piattaforma da presentare quando l'assemblea nazionale, convocata per sabato, dara' il via ufficiale al congresso Pd. "Occorre puntare su reddito inclusione, il reddito cittadinanza e' una pagliacciata. Il primo punto e' il lavoro", dice Zingaretti che esprime soddisfazione per l'endorsment di Gentiloni di ieri sera a 'Che tempo che fa'. "Tutti possiamo contribuire a un congresso del partito democratico aperto alle piazze civiche di questi giorni: a Torino come a Roma, Milano e in tanti altri luoghi. Io ci credo", ha sostenuto Martina.