Pd terzo alle prossime elezioni? Il timore di Matteo Renzi

Povero Renzi, non sa più cosa fare e i sondaggi sono sempre più sfavorevoli al Pd. Negli ultimi tempi c'è chi teme che andando avanti di questo passo sarà un problema per il partito raggiungere persino il 25% alle prossime politiche mentre il segretario, in particolare, sondaggi alla mano (e con gli attuali 'listoni') teme di finire addirittura terzo nel senso che il Pd potrebbe finire dopo i 5 stelle e addirittura dopo l'alleanza di centrodestra; buono per Berlusconi meno buono per Matteo Renzi e il Pd.