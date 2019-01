Pd, tra Martina e Zingaretti spunta di nuovo Renzi: comanda sempre lui

Alla fine di questo primo round Congressuale, anche se non ci sono ancora i dati ufficiali (potrebbero essere resi noti soltanto domenica prossima; nel frattempo sono in corso litigi e fioccano ricorsi) il più contento di tutti è quel senatore che ormai fa la spola tra Roma e Rignano: Matteo Renzi.

Non per niente, rivela Dagospia, da ieri pomeriggio i fedelissimi dell'ex premier non fanno altro che spiegare ai giornalisti amici che "avete visto? L'area renziana è ancora maggioritaria nel partito perché se sommate i voti presi nei circoli da Giachetti e Martina stiamo avanti a Zingaretti che invece fuori dal Lazio ha solo i voti di Orlando".

Insomma, continua Dagospia, tra Martina e Zingaretti spunta Matteo Renzi. Questa è la prova provata che il fantasma del "biscotto" ai danni del Governatore del Lazio aleggia eccome al Nazareno così come è ancora forte la presenza dell'ex Premier che qualcuno avrebbe voluto far uscire dalla stanza dei bottoni del partito proprio sfruttando l'attuale fase Congressuale.