Pd, trattativa continua; c'è il 'lodo' Emiliano

I lavori dell'Assemblea nazionale si sono appena conclusi; chi ha assistito al 'backstage' di quello è accaduto ufficialmente in sala sa benissimo che le trattative continuano. È quello che ha fatto capire Michele Emiliano apparentemente in contrasto con gli altri scissionisti. Il 'lodo' a quanto apprende Affaritaliani è il seguente: conferenza programmatica prima delle amministrative ma le primarie per eleggere il nuovo leader subito dopo le comunali, si parla di giugno. Questo dovrebbe salvare 'capra e cavoli' e Matteo Renzi ha già fatto capire che potrebbe accettare.