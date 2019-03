Pd, tutti in fila per salire sul carro del vincitore. Zingaretti gode

Negli ultimi giorni, spiega Dagospia, è partita una vera e propria transumanza di peones parlamentari verso il trionfatore delle primarie. Il tutto ovviamente nella speranza di mantenere la poltrona.

E sono molte in Parlamento quelle assegnate ai tempi di Matteo Renzi: dalle Vicepresidenze di Camera e Senato, alle Vicepresidenze delle commissioni, ai ruoli di Capogruppo. Non per niente tra Camera e Senato negli ultimi giorni è tutto un fiorire di grandi sorrisi e gentilezze nei confronti dei parlamentari "zingarettiani".

Lo stesso sta accadendo nei territori, continua Dagospia. Come riferiscono alcuni tra i fedelissimi del segretario della prima ora, "stanno uscendo dalle tane tanti parlamentari e amministratori locali che alle primarie si erano schierati con altri candidati e che ora cercano noi sostenendo che loro "non potevano" ma che con il cuore erano con noi...". Insomma, salire sul carro del vincitore è sempre lo sport più amato dagli italiani.