Pd, un partito allo sbando. Ecco perchè Zingaretti rischia grosso

Nicola Zingaretti, scrive Repubblica, chiama in aiuto pure Matteo Renzi: "Tenterò di ricucire, farò uno sforzo per ricostruire uno spirito unitario", ha anticipato il segretario confessando di sentire su di sé "tutto il peso di questa responsabilità". Il Pd deve solo sperare di non tornare alle urne, perché con le diatribe interne, sarebbe un vero e proprio suicidio. Anche se il governo dovesse resistere, il problema si porrebbe ugualmente: "Le regionali in Umbria, quelle in Calabria, e soprattutto quelle in Emilia Romagna".