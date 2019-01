Pd, Zingaretti e lo spettro della "vittoria dimezzata": il retroscena

Dalle parti di Nicola Zingaretti, sempre in vantaggio nei sondaggi rispetto al competitor diretto Maurizio Martina (37 contro 32%) lo scenario peggiore e più temuto è quello della "vittoria dimezzata" spiega Dagospia in un dettagliatissimo retroscena: Zinga verrebbe eletto Segretario soltanto in Assemblea nazionale, senza cioè superare il quorum del 50% alle Primarie. Il timore non è che Martina lo batta tra gli iscritti (tra i due, si dice all'interno del partito, ci sarebbe anche un patto tacito per non sovvertire in Assemblea il risultato che uscirà dalle primarie) ma che in ogni caso non superi il Quorum.