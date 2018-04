Pd, Zingaretti è il vero anti-Renzi. Tutti i big con lui

Seppur in sordina, di fatto è partita, con Nicola Zingaretti, la prima candidatura alla leadership del Pd in caso di Primarie. Una corsa segnata, sinora, da una pretattica esasperata, scrive La Stampa. Resta aperta la questione del candidato «renziano» da opporre a Zingaretti, espressione del potere locale ma soprattutto della sua storia personale, che nasce nel Pci e prosegue nel Pds-Ds. Se la situazione dovesse precipitare verso elezioni in tanti sussurrano che renziani ed ex renziani (Gentiloni, Franceschini, Fassino, Martina) potrebbero confluire sul recalcitrante Graziano Delrio.