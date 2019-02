Pd, Zingaretti punta a vincere le primarie con il 60%. Altrimenti...

La partita delle primarie riguarderà soprattutto lui, Nicola Zingaretti, il vincitore in pectore di questa sfida che se la dovrà vedere con i due "renziani" Giachetti e Martina: Ma Zingaretti, spiega Dagospia, per avere adeguati spazi di manovra politica dopo l'eventuale vittoria dovrà superare l'asticella delle primarie con almeno con il 60% dei consensi. Se ciò non avvenisse, i renziani potrebbero agevolmente conservare un ampio potere di interdizione negli organismi statutari del partito e nei gruppi parlamentari. Insomma, Zingaretti sarebbe come la Regina d'Inghilterra ("regna ma non governa") e sarebbe costretto a scendere a patti con gli sconfitti.