Pd, Zingaretti scende in campo. Altra grana per Renzi...

Prima del congresso o di elezioni anticipate, il Pd "avrebbe necessità di una grande conferenza delle idee democratiche per l'Italia. E se partisse questa discussione, anche il dilemma sul voto porterebbe con sé meno tensioni. Perché il dibattito delle idee offrirebbe un terreno comune alla maggioranza e alla minoranza", "su proposte e decisioni va chiamata a raccolta l'Italia migliore. Il tema del partito non è solo organizzativo. È la sua funzione, il suo ruolo unitario dove l'identità dei singoli non può prevalere sul collettivo". Lo afferma Nicola Zingaretti in una intervista a Repubblica. "C'è bisogno di idee per andare a votare, altrimenti non abbiamo capito che il tema è ricostruire un rapporto con il Paese. E sul congresso non possiamo non prendere atto che con le regole attuali la dinamica è quella di una conta sui nomi anziché l'elaborazione di un progetto per l'Italia", afferma il governatore del Lazio, "dentro il Pd il pendolo oscilla tra elezioni e svolgimento del congresso. Secondo me nessuna delle due è la soluzione adatta". E interrogato su una sua candidatura risponde: "L'obiettivo è concludere il mandato in Regione (2018). Ma sicuramente voglio contribuire di più al dibattito nazionale per condividere un'esperienza politica che ha risollevato le sorti del Lazio, la seconda regione italiana per prodotto interno lordo".