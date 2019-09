Pd, Zingaretti tiene d'occhio la Rai e mette nel mirino Salvini e Renzi

Dopo la scissione (e sarebbe strano il contrario) al Nazareno sono particolarmente attenti ai movimenti e agli spazi del Giglio magico in RAI. Ieri quindi sono rimasti di sasso quando hanno visto il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Tg1 per quasi un minuto e mezzo con ben 4 domande. "A Zingaretti una settimana fa il tempo fu minore, con tre domande. Stessa cosa a Franceschini. Perché?".

E subito a vedere chi dei vicedirettori ha firmato ieri sera il TG della rete ammiraglia. Ma nel Pd, scrive Dagospia, dove si conduce da giorni con estrema attenzione un monitoraggio sulla RAI e il giglio magico, oramai da tempo hanno segnato con l'evidenziatore anche altri direttori di Tg (e non solo): "Anche su altri canali la nuova formazione politica è molto sopravvalutata. Evidentemente, dopo aver perso i referenti storici, c'è chi prova a riposizionarsi sull'asse della Leopolda".

E sempre al Nazareno ancora non capiscono il perché dell'assist di Porta a Porta con il faccia a faccia fra Renzi e Salvini nella stessa settimana della Leopolda e della manifestazione di Salvini a Roma. "Addirittura la puntata sarà trasmessa dopo una partita della Nazionale, quindi con un traino pazzesco. Perché gli altri leader politici non hanno avuto lo stesso trattamento?".

Di tutto questo, e di tanto altro, a quando è in grado di rivelare Dagospia, al Nazareno vogliono parlare quanto prima con l'Ad Salini. Ma a farlo non sarà l'attuale componente del consiglio di amministratore della Rai in quota Pd nominata quando al Nazareno comandavano Renzi e Orfini. Sarà invece Gian Paolo Manzella a gestire la partita per il Partito Democratico di Zingaretti.

Ps, a proposito: dite a Patuanelli (Ministro dello Sviluppo economico) che gli accordi presi in sede di formazione di governo tra PD e 5Stelle erano che Manzella avesse in toto le deleghe sulla Rai (dato che i 5Stelle hanno l'Ad di viale Mazzini). Per cui meglio evitare di spacchettare le deleghe Tlc anche con i sottosegretari grillini...