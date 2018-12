Pd, Zingaretti vuole per davvero allearsi con i 5Stelle: ecco la prova

"E' in corso un tentativo per delegittimare un processo popolare importante. La primarie possono essere l'innesco di una mobilitazione per rimettere in pista la sinistra e il campo democratico". Lo dice Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio e coordinatore di 'Piazza Grande' di Nicola Zingaretti, al Manifesto. Per Smeriglio sarebbe bene che anche il mondo della sinistra fuori dal Pd partecipasse alle primarie: "Mi piacerebbe (...) non si capisce perche la sinistra italiana debba consumarsi in lotte clandestine". Quanto ai 5 Stelle, osserva: "Nella condizione attuale penso che bisogna proporre un disgelo, verificare se ci sono, qua e là nei comuni, e poi a livello nazionale le condizioni di fare pezzi di strada insieme. Sarebbe anche un modo per rompere il blocco nazionalista e populista cge ha preso in ostaggio il paese".