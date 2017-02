Pd,al Lingotto nascerà il "renzismo sociale'

Matteo vuole più ruolo per lo Stato in economia



Ormai è deciso; strappo o no Matteo Renzi pare intenzionato seriamente a dare una svolta all'identità del Pd, a renderlo più 'popolare', con un'anima più sociale, più vicino ai ceti deboli. A quanto apprende Affaritaliani presenterà delle riforme in tema già in occasione del Lingotto e ne parlerà comunque anche nella prossima assemblea nazionale.

Sarà un modo per rispondere anche agli scissionisti per far vedere che c'è interesse per i ceti meno ambienti, per togliersi di dosso l'immagine dell'uomo dei poteri forti.

In particolare a quanto si racconta ad Affaritaliani i fedelissimi di Matteo Renzi starebbero approntando piani specifici contro la povertà e per i più giovani (con lo stop ai bonus; anche Renzi finalmente ha capito che sono stati un fallimento). Inoltre si punterebbe anche su Bruxelles chiedendo in futuro più investimenti finanziati magari da appositi bond. Insomma Renzi vuole cambiare il DNA del partito e coprire gli spazi lasciati aperti dagli scissionisti.