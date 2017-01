Pesco (M5S): il Pd farà di tutto per non votare quest'anno

Che anno sarà per la politica italiana? Elezioni si o no?

Le rispondo con una domanda, se lei fosse al potere rinuncerebbe a un anno di governo nell'incertezza delle prossime elezioni? È chiaro che il PD farà di tutto per far durare fino alla fine questa legislatura scaricando sugli altri le responsabilità dell'impossibilità di andare presto al voto.

In America arriva Trump; cambierà veramente qualcosa?

Appare come una persona decisa, condivido le misure annunciate sul protezionismo. È sicuramente un segno di discontinuità, spero che a differenza dei precedenti governanti pensi di più bene al comune rispetto alla classica e continua politica espansionistica americana

È pur sempre un uomo d'affari e per questo temo il perseguimento di interessi personali a discapito della collettività, in Italia ne abbiamo avuto recentemente un esempio.

L’Europa appare sempre più ad un bivio; cambiare o morire. È proprio così? E come dovrebbe cambiare.

Parlare di Europa in questo momento non è per nulla facile.

Il M5S ha messo dal primo momento in discussione l'opportunità di rimanere o meno nella moneta unica. Il continuo peggioramento della situazione economica italiana a partire dal giorno in cui sono stati bloccati i cambi tra le monete dei paesi aderenti all'euro a vantaggio del più importante partner europeo, la Germania, dimostra che qualcosa per noi in questi anni a proposito della moneta unica, è andato storto. Ma a decidere devono essere i cittadini e per questo ci siamo concentrati sul percorso per arrivare al referendum sull'euro. In questi anni inoltre l'equilibrio politico europeo ha subìto qualche tentennamento su temi importanti come banche, fisco e immigrazione. L'idea dei tedeschi è quella di arrivare a un ministro unico dell'economia, sarebbe come consegnare loro le nostre chiavi di casa. Qualche riflessione va sicuramente fatta. Serve più Europa per assicurare pace, equilibrio tra i paesi e una condivisione dei principi giuridici nel rispetto e nella salvaguardia dei diritti dei cittadini europei allo stesso tempo va assicurata indipendenza e autonomia nella gestione economica e finanziaria dei diversi paesi. Questo non sta avvenendo.