Piano Renzi/Verdini per far cadere il governo

Il governo Gentiloni, perlomeno nei sogni di Renzi, avrebbe i giorni contati scrive il Giornale. Il piano di Renzi è aiutare la caduta. La prima trappola è scattata, ieri, in Senato con il voto sul decreto Milleproroghe. Il provvedimento ha ottenuto il via libera a Palazzo Madama con 153 voti favorevoli ma è stato necessario porre la fiducia per evitare sgambetti. La trappola era pronta: i senatori di Ala-Scelta Civica non hanno votato il Milleproroghe.

L' asse Verdini-Renzi ha retto e punta a indebolire la maggioranza che sostiene il governo in Parlamento. È il primo passo per staccare la spina all' esecutivo. Il countdown è cominciato. Verdini diventa il braccio armato dell' ex premier per fare la guerra a Gentiloni.