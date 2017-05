Pirozzi a chi? A noi! Tutti lo vogliono per la Regione Lazio

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, è diventato l'immagine dell'Italia migliore, quelle che non si arrende, che cade ma si rialza nonostante tutto e, col crescere della sua popolarità, è cresciuto anche l'interesse politico nei suoi confronti, da Fratelli d'Italia a Renzi col suo Pd tutti lo vorrebbero come proprio candidato per la Regione Lazio. Chi la spunterà? La vera domanda però è un'altra, Pirozzi si lascerà travolgere nelle dinamiche politiche? Forse si, ma sicuramente a modo suo e senza sottostare a logiche che non gli appartengono.