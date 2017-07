Pisapia, il piccolo Grillo: va sul web per nome e candidati online

Zero tessere, l' adesione con un clic, consultazioni on line per decidere nome e programma. E, perché no, la pazza idea di primarie anche telematiche per lanciare i candidati alle elezioni.



Ecco il "laboratorio Pisapia", un partito leggero quanto un software che fa infuriare gli scissionisti della "Ditta". Poco importa, perché "Insieme" punta al bersaglio grosso: il bacino degli "under". Quelli, per intenderci, che votano in massa Beppe Grillo, scrive Repubblica.



Siamo ancora al "work in progress", ma molto è già deciso. La regia della "svolta digitale" ha un nome e un cognome: Laura Boldrini.