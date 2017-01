È un uomo gradito sia a Silvio Berlusconi che a Matteo Renzi. Il nome a sorpresa per la Corte Costituzionale, per il posto vacante lasciato da Giuseppe Frigo dimessosi per motivi di salute, potrebbe essere quello dell’avvocato Franco Coppi, scrive la Stampa. L’uomo dalle mille sfide giudiziarie, dal processo Andreotti ai casi di cronaca nera come quello di Avetrana in cui ha difeso Sabrina Misseri.