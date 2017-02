Più sedi (gratis) per tutti, parla Scarpellini

La sede del partito a due passi dalla Fontana di Trevi, in via Poli, senza pagare un centesimo. Succede ad Ala, Alleanza liberal popolare - autonomie, scrive Repubblica. La formazione politica di cui è il leader Denis Verdini, deve all'immobiliarista Sergio Scarpellini di non dover versare nessun canone mensile. Un contratto di comodato d'uso aperto il 3 agosto del 2013 e che si chiuderà tra sei mesi. A raccontarlo è Scarpellini al pm Barbara Zuin che l'ha interrogato, mercoledì scorso, in un nuovo filone d' indagine nato dopo l' arresto dell' imprenditore per aver corrotto Raffaele Marra, l' ex braccio destro del sindaco di Roma Virginia Raggi.