Pm, ambasciatori e burocrati; gli stipendi della vera casta

I lavoratori di Palazzo Chigi e dintorni nel 2007 avevano una retribuzione media lorda di 43 mila e 728 euro, che sono diventati 57 mila e 612 euro nel 2015. Circa il 31%. Addirittura del 45%, scrive il Giornale, se si prende come anno di riferimento il 2005. Niente perdita di potere di acquisto nemmeno per i magistrati, che peraltro partono da assegni già alti.

Nel 2007 erano in medi 120.161 euro all' anno. Nel 2015, ben 138.481. Un aumento del 15,1% che recupera ampiamente l' inflazione (+28,4% dal 2005). Nella stessa barca i diplomatici, con un aumento del 15,1% (+37% dal 2005): da 50 mila e 936 euro a 93 mila e 183 euro. Sotto la media dell' inflazione invece i corpi di polizia, con aumenti del 12,1% (+18,6% dal 2005).

In otto anni, in media, circa 4 mila euro in più (da 35 mila e 153 euro a 39.390 euro). Niente in confronto ai Prefetti che mettono a segno il miglior aumento (a parte Palazzo Chigi): 19,1% (22,3% dal 2005). Sono 15 mila euro in più: da 79 mila euro a 94 mila euro di stipendio.