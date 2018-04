Pm, ecco il dossier che accusa i Renzi. 200mila euro per 7 pagine

Lo studio di fattibilità consegnato da Tiziano Renzi e sua moglie Laura Bovoli per la costruzione di un punto ristoro (mai realizzato) nel «The Mall» di Reggello è costato oltre 65 mila euro a pagina. La relazione allegata alla fattura che la loro società «Eventi6» ha spedito alla «Tramor» è infatti composta da appena due pagine e mezzo, oltre a quattro piantine dell' edificio, scrive il corriere della sera. È quanto emerge dai documenti depositati dai magistrati della Procura di Firenze che accusano i genitori dell' ex premier Matteo e l' imprenditore pugliese Luigi Dagostino di aver emesso due fatture per operazioni inesistenti - per un totale di quasi 200 mila euro - e la scorsa settimana hanno notificato ai tre l' avviso di conclusione indagine.