Poletti chi? Pressing dei renziani su Poletti perché lasci

La prima grana per il governo Gentiloni arriverà martedì. All' ordine del giorno dei lavori del Senato c' è l' informativa del ministro Poletti sulle affermazioni sugli italiani all' estero (Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata) che tante polemiche hanno suscitato. Il responsabile del Lavoro si è scusato, lo farà anche tra 48 ore in Aula, ma al momento è rimasto da solo a difendersi. Il tentativo in atto infatti è quello di scaricarlo. Non alzerà le barricate, il presidente del Consiglio, scrive il Messaggero. E soprattutto il Pd ha condotto in questi giorni un pressing affinché Poletti faccia un passo indietro. Le sue dimissioni potrebbero togliere i dem dall' imbarazzo su un tema, quello del lavoro, che rischia di diventare deflagrante in prospettiva futura.