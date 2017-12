Politica, Pd: la Boschi cerca il collegio ma tutti la respingono

Sono lontani i tempi in cui era considerata una fatina e ormai anche il Giglio magico non è che un ricordo. Adesso che dovunque va rischia la contestazione dei risparmiatori di Banca Etruria, Maria Elena Boschi sta diventando piuttosto un problema per il suo partito alle prese con una campagna elettorale che si preannuncia durissima.



Il fatto è, scrive il Giornale, che i democratici non sanno dove piazzarla la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio ora che la sua immagine è offuscata dall' affaire banche e dal maldestro tentativo dei dem di smarcarsi dalla responsabilità della crisi degli istituti di credito, praticamente autoassolvendosi.



Ormai è scontato che la Boschi non verrà ricandidata nella sua Arezzo, il cuore della protesta dei risparmiatori, dove il Pd rischia un bagno di sangue se si azzarda a schierare Maria Elena, ma non è altrettanto scontato trovare un collegio e un posto in lista per l' ex ministra. Anzi la ricerca di un approdo sicuro per la pupilla di Renzi lontano dalla Toscana, per cercare di disinnescare il caso Etruria, si sta rivelando più difficile del previsto. La realtà è che la sottosegretaria non la vuole nessuno, anzi sembra che la ricerca di un collegio sicuro per la Boschi stia scatenando il panico sul territorio.