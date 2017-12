Elezioni, Grasso come Renzi e Berlusconi: caccia a star e starlette della tv

Senza troppo mostrarlo, scrive il corriere della sera, Grasso ha preso a coltivare amicizie in tutti i campi, dalla comica e conduttrice Geppi Cucciari al medico di Lampedusa Pietro Bartolo fino al giornalista Luca Telese, che ha presentato la kermesse della discesa in campo. Dunque non di soli politici si va affollando il palcoscenico dell' ex magistrato.

Proprio ieri Grasso si è appellato a «tutte le persone di buona volontà», perché accorrano a dargli una mano: «Società civile, cittadinanza attiva, forze cattoliche, progressiste...».

La storica simpatia di Sabrina Ferilli per la «ditta» non è venuta meno ora che D' Alema e Bersani hanno fatto un passo indietro. Il padre dell' attrice è un fan di Grasso e compagni. Il cugino di Sabrina, Ottorino Ferilli, iscritto a Mdp e sindaco di Fiano, è un «amico carissimo» di Roberto Speranza e fa parte dei 1500 delegati dell' assemblea di Liberi e uguali. In occasione della festa di settembre a Napoli, che ha visto anche l' avvicinamento di Antonio Bassolino, i bersaniani hanno arruolato lo scrittore di gialli Maurizio De Giovanni, autore de I Bastardi di Pizzofalcone . Vicino a LeU anche l' attore della medesima serie tv Gianfelice Imparato, che per la festa di fine estate regalò un suo spettacolo ai vertici di Mdp.