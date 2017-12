Politica, Macron rottama Renzi: nessuna relazione esclusiva con lui

Nessuna relazione esclusiva con Matteo Renzi, il Pd o con altre forze politiche, ma alleanze trasversali in Europa: "Vogliamo rompere le vecchie logiche, la contrapposizione tra destra e sinistra, tra partito popolare e partito socialista europeo, come abbiamo fatto in Francia". Cosi', intervistato da Repubblica, Christophe Castaner, braccio destro del presidente francese Emmanuel Macron e alla guida del movimento En Marche!. "Bisogna abbandonare vecchie abitudini, quando si lavorava solo su alleanze schematiche, o con il Ppe o con il Pse. Noi partiamo dalle direttrici illustrate da Macron nel discorso sull'Europa alla Sorbona per cercare delle convergenze. Siamo aperti. In Germania vogliamo parlare con tutti i progressisti". In Italia, ammette, "e' piu' complicato, ma voglio lo stesso tentare di incontrare diversi attori politici". Anche Berlusconi e Grillo. "Perche' non dovrei? Si puo' avere un'opinione personale su alcune personalita', ma non e' quel che conta. Non sta a noi scegliere i rappresentanti politici degli altri Paesi, escludere a priori alcuni interlocutori sarebbe una forma di arroganza francese di cui abbiamo abusato in passato". "Ovviamente ci sono contatti con Renzi, con il quale possiamo avere convergenze in modo piu' facile, immagino, che con Beppe Grillo. Ma voglio andare a discutere con tutti i partiti progressisti, repubblicani, che chiederanno di incontrarci".