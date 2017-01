Politica, nel 2016 cala l' impegno in aula dei parlamentari...

I deputati sono tornati al lavoro ieri dopo diciotto giorni di riposo. I senatori sono stati più fortunati: i lavori a Palazzo Madama riprendono solo oggi dopo diciannove giorni per le vacanze di Natale. Qualcuno potrebbe dire che si sono meritati questa lunga pausa dopo un anno di dura fatica. Purtroppo le statistiche ufficiali dei due rami del Parlamento dicono altro, scrive il Tempo.

Nel 2016, in media, hanno lavorato in assemblea solo 4 ore al giorno (circa 5 ore i deputati, 3 ore i senatori). Si tratta di un dato sicuramente generoso, perché suppone che i parlamentari abbiano partecipato a tutte le sedute delle due assemblee, su cui è più che legittimo dubitare.

Il 2016 è stato anche l' anno meno proficuo di questa legislatura, sia in termini di sedute effettuate che di ore lavorate.