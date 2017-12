Politica, Renzi teme il bis del referendum e si circonda di ministri

«Lui non lo ammetterà mai, ma l' imperativo è nessun bis del referendum», racconta un amico fiorentino di Matteo Renzi, interpretando così «la svolta». Che avrà una sua prova generale sabato prossimo a Reggio Emilia, con la manifestazione nella regione rossa per eccellenza, con il premier e i ministri, in collegamento con i circoli Pd. Mettendo da parte plasticamente la raffigurazione di «uomo solo contro tutti», per puntare la campagna sul governo e sui risultati ottenuti. Una chiamata alle armi in stile «todos caballeros», per provare a motivare le truppe in tempi di «vacche magre», visti gli ultimi sondaggi che danno il Pd al 24 per cento, al minimo storico della segreteria Renzi, scrive la Stampa.