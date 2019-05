Una "sovrapposizione pericolosa" tra Polizia di Stato e Viminale. Per la Stampa, la politica di totale supporto alle forze dell'ordine del ministro degli Interni Matteo Salvini, tra dichiarazioni, post su Facebook e selfie, starebbe mettendo in imbarazzo gli esponenti in divisa blu, preoccupati di venire etichettati come "guardie del corpo" del leader della Lega in questo preciso momento storico.