Polizia, manganello e scudo, svolta rosa le poliziotte negli scontri di piazza

ALTRO che sesso debole, d'ora in avanti si potrà parlare anche delle «celerine» oltre che dei loro colleghi in tenuta antisommossa, scrive il Qn. Oggi infatti entrano in servizio le prime dieci donne in 6 dei 15 Reparti mobili della polizia di Stato presenti in altrettante città italiane di medio-grandi dimensioni.

L'ha annunciato il numero uno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli. «Non è uno spot pubblicitario, non saranno suffraggette - ha spiegato - . Ovviamente manderemo colleghe che hanno anche delle caratteristiche fisiche adeguate a questo tipo di impegno, perché l' ordine pubblico implica una capacità di resistenza fisica che anche le donne sanno avere. Quindi lo faremo con intelligenza, con quella giusta progressione che un' innovazione comporta. Crediamo che sia un ulteriore passo verso quell' ammodernamento cui la nostra amministrazione guarda in particolare».